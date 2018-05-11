“Şoklara karşı ek bir mali enstrümana ihtiyaç var”

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi'nde büyük bir ekonomik şok karşısında bile üye ülkeleri bir arada tutabilecek ek bir mali enstrümana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Draghi, İtalya'nın Floransa kentinde katıldığı bir etkinlikte konuştu.

ECB'nin resmi sitesinde yayımlanan konuşmasında Draghi, büyük mali krizden on yıl sonra, Avro Bölgesi'nin daha sağlam bir hale geldiğini kaydetti.

Ekonomik gerilemenin neden olduğu zararın çoğunun, tutarlı bir büyüme dönemiyle tersine döndüğünü vurgulayan Draghi, “Krizi şiddetlendiren bazı kurumsal ve yapısal faktörler ele alındı. Fakat para birliğimizin tamamlanmadığını da biliyoruz. Kriz, Avro Bölgesi'nin inşasında bugüne kadar çözülmemiş olan bazı kırılganlıkları ortaya çıkardı. Parasal birliğimizi gelecekteki zorluklara karşı daha sağlam hale getirmek için, bu kırılganlıkları ele almalıyız.” ifadelerini kullandı.

19 üyeli Avro Bölgesi’nde ek bir mali enstrümana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Draghi, “Büyük şoklar sırasında üye ülkeler arasında yakınlığı, para politikası üzerinde aşırı yük oluşturmadan devam ettirecek ek bir mali enstrümana ihtiyacımız var. Bu yeni mali enstrümanın amacı, ekstra bir istikrar tabakası sağlamak olacak, böylece ulusal politikalara güveni güçlendirecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, Avrupa vatandaşlarının avroya güvendiğini ancak aynı zamanda avronun vadettiği istikrar ve refahı sağlamasını beklediklerini belirtti.

