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Sokotra Adası kasırga nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 06:46 | Son Güncelleme

Sokotra Adası kasırga nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edildi

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Mekunu Kasırgası'nın etkisi altında kalan Sokotra Adası'nı "felaket bölgesi" ilan etti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Racih Badi, "Sokotra, yaşanan insani kayıp ve hasar nedeniyle felaket bölgesi ilan edildi." dedi.

Badi, adadaki köyler ya da yüksek yerlerde mahsur kalmış halkın acilen yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Sözcü, "Koalisyon güçlerindeki kardeş ülkeler ile uluslararası kurumlardan, sel suları mağdurlarına acil yardım ulaştırmalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Kayıp sayısı 17'ye yükseldi

Sokotra Valisi Remzi Mahrus ise adadaki mevcut olanakların Mekunu Kasırgası karşısında yetersiz kalacağını annlattı.

Kasırga nedeniyle iki geminin battığını, üç aracın sel sularına kapıldığını aktaran Mahrus, kayıp sayısının 17'ye yükseldiği bilgisini verdi.

Vali Mahrus, Valilik Operasyon Odasına, bazı bölgelerdeki su taşkınları nedeniyle halkın daha güvenli bölgelere sığındığına ilişkin bilgiler ulaştığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
mekunu Sokotra Yemen

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