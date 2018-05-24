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Sokotra Adası, Mikono kasırgasının etkisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 02:24 | Son Güncelleme

Yemen'in Sokotra Adasını etkisi altına alan Mikono kasırgası nedeniyle bir gemi battı, 8 kişi kayıp

ADEN (AA) - Yemen'deki Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mikono kasırgası nedeniyle bir geminin battığı, 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yemen Su Ürünleri Bakanı Fehd Kafin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mikono tropikal fırtınası nedeniyle Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu açıklarında gıda yüklü bir geminin battığını, mürettebattan 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar sonucu yükselen dalgalar nedeniyle iki geminin karaya oturduğunu kaydeden Kafin, bu sırada 4 vatandaşın da sel sularında kaybolduğunu aktardı.

Kafin, kıyı bölgelerdeki 30'dan fazla ailenin evlerinden tahliye edildiğini kaydederek, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kasırga Mikono Sokotra

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