"Solingen faciası ortak acımızdır"

KÖLN (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Solingen faciasının 25. yılına ilişkin, "Solingen kundaklaması, Almanya'da yaşayan Türklerin ortak acısıdır. Bu acıya dünden daha fazla sahip çıkılması, her kesimi doğrudan ilgilendiren bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'nın Köln kentinde bulunan Yeneroğlu, 29 Mayıs 1993'te 5 vatandaşın yaşamını yitirdiği Solingen faciasının 25. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Almanya ve Türkiye'yi derinden üzen bir facianın yaşandığını anımsattı.
Yeneroğlu, "Genç ailesinin ırkçılar tarafından kundaklanan evinde 3'ü çocuk 5 vatandaşımız can verdi. Saldırının üzerinden 25 yıl geçse de yaşadığımız acı hala taze. Genç ailesinin evinin utanç müzesine dönüştürülmesi, şehrin bazı bölgelerine hayatını kaybeden aile üyelerinin isimlerinin verilmesi ve her yıl 29 Mayıs’ta anma töreni düzenlenmesi, bu acının hatırlanmasını ve hafızalarda canlı tutulmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Yeneroğlu, Solingen faciasının ardından bu ülkenin asli unsuru olan vatandaşlara yönelik saldırıların artarak devam etmesinin ırkçı saldırılarla mücadelede gerekli önlemlerin alınmadığını gösterdiğini bildirdi.
2000-2008 yıllarında 8'i Türk 10 kişinin ırkçı terör örgütü NSU üyelerince öldürüldüğünü hatırlatan Yeneroğlu, "Katillerin yıllardır bulunamamasının arka planında kurumsal ırkçılık gerçeğinin olması, Almanya’da ırkçılıkla mücadelede ciddi bir zaafın olduğunu gösterdi. Bir göç ülkesi olan Almanya’da bu tip faciaların tekrar yaşanmaması, göçmenlerin Almanya ile olan aidiyetlerinin güçlendirilmesinde temel faktördür. Bunun için de ayrımcılık, ırkçılık ve İslamofobi ile etkin mücadele şarttır." değerlendirmesinde bulundu.
- "Çavuşoğlu'nun gelişinin tartışılması akıl tutulmasıdır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, facianın 25. yılı dolayısıyla düzenlenecek programa katılımına ilişkin tartışmaların Almanya'da akıl tutulmasının sürdüğüne işaret ettiğini belirten Yeneroğlu, "İki ülkeyi doğrudan ilgilendiren bir felaket, ikili ilişkileri geliştirmede önemli fırsatlar sunar. Bu fırsatları değerlendirmek yerine Türkiye ile ilişkilerde yeni yaralar açmaya devam edilmesi anlaşılır değildir." görüşünü paylaştı.
Yeneroğlu, Solingen faciasının her kesimi doğrudan ilgilendirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Solingen kundaklaması, Almanya’da yaşayan Türklerin ortak acısıdır. Bu acıya dünden daha fazla sahip çıkılması, her kesimi doğrudan ilgilendiren bir sorumluluktur. Her yıl düzenlenen anma törenleri bunun için önemli bir fırsat sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı ve sivil toplum temsilcilerimizi bu programa katılmaya, Genç ailesinin yanında olarak ırkçılığa karşı ortak duruş sergilemeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle başta Solingen olmak üzere tüm ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Genç ailesine yeniden başsağlığı diliyorum."
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da katılması öngörülen 29 Mayıs'taki ilk tören, Düsseldorf'daki Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığında yapılacak. Daha sonra saat 16.00'da "Irkçılık karşıtı anıt" ve 18.00'de kundaklanan evin önünde iki tören gerçekleştirilecek.
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