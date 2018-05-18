Solingen faciasının 25. yılı

SOLİNGEN (AA) - MESUT ZEYREK - Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce aşırı sağcı Neonazilerin evlerini kundaklaması sonucu 2 kızlarını, 2 torunlarını ve bir yeğenlerini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç, aradan çeyrek asır geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu dile getirdi. Genç ailesi, Solingen'de yaşadıkları, en güzel köşesini Türk ve Alman devlet büyüklerinin resimleriyle süsledikleri evlerinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Mevlüde Genç, "25 sene oldu ama aynı acı devam ediyor. Acımız sönmüyor. Annenin babanın acısı... Mezara kadar gider bu acı. Anne baba olmak ve 5 tane evladını bir anda kaybetmek kolay bir şey değil. Allah kimselere bu acıları vermesin. Biz bu acıyı çekiyoruz, geriye kalan kardeşlerim bu acıyı çekmesin." dedi. - "Kaderin önüne hiçbir şey geçemiyor" Kaderlerinin böyle yazıldığını ve kaderin önüne hiçbir şeyin geçemediğini söyleyen Genç, "25 yıl da olsa, bir yıl da olsa bizim acımız aynı devam ediyor. Alnımıza bu yazılmış çekeceğiz. Allah beni yukarı çıkardı, sonra aşağı indirdi, kulunun sabrını denemek istedi. Bana Cenab-ı Allah sabır verdi, sabrettim. Her zaman Allah'a şükrettim. Ne diyeyim kaderin önüne bir şey geçemiyor." ifadelerini kullandı.

- Türk ve Alman Dışişleri Bakanları katılacak Durmuş Genç de bu yıl 25'incisi düzenlenecek anma törenine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın katılacağını söyledi. Çavuşoğlu'nun anma törenine katılacağını haber alan bazı çevrelerin olayı farklı boyutlara çekmeye çalıştığını ancak konunun siyasetle ve politikayla ilgisi olmadığını vurgulayan Genç, gerek Türk gerekse Alman dışişleri bakanlarını misafir edecek olmaktan gurur duyacaklarını ifade etti. Hem Türkiye hem Almanya'yı çok sevdiklerini kaydeden Genç, "25 yıl değil, 50 yıl da olsa ölene kadar devam eder bu acılar. Bu sönmez, imkanı yok. Ama ne yapalım ki kader, kısmet böyleymiş. Alnımıza böyle yazıldı, bunu çekmeye mecburuz." dedi. - Birlik ve beraberlik vurgusu Mevlüde Genç de iki devlet büyüğünün gelip acılarını paylaşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İki devletimin büyüklerinin gelmesi, bizi tabi ki gururlandırıyor, yanımda acımı paylaşıyorlar. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Ayrıcalık yok birlik ve beraberlik var. Birbirimize her zaman için ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.