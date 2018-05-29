Solingen faciasının 25. yılı anma töreni

DÜSSELDORF (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, 25. yıl önceki Solingen faciasından ötürü ülke olarak utanç duyduklarını söyledi. Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 ferdi için Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanlık binasında bir anma töreni gerçekleştirildi. Merkel burada yaptığı konuşmada, 25 yıl önce Solingen'de yaşanan facianın kendilerini derinden sarstığını, yangında yaralanan insanların manevi acılarının bugüne kadar sürdüğünü ifade etti. Almanya Başbakanı, olayda 2 çocuğunu, 2 torununu ve 1 yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'in böyle büyük bir acıyı yaşadıktan sonra nefret söylemleri yerine Türklerle Almanlar arsında birlikte barışçı yaşam için çaba harcamasını takdirle karşıladığını vurguladı. Genç'e çoğu kez bu acı olaydan sonra hala nasıl Almanya'da yaşayabildiğinin sorulduğunu anlatan Merkel, "Bu sorulara verdiğiniz cevaplarınız sizi örnek biri yapıyor. İnsanlık açısından bir örnek. Nefret duyguları beslemediniz. Tam aksine, barışma ve anlayış için çaba harcadınız. İnsani olmayan bir olaya insani büyüklükle karşılık verdiniz. Bunun için size hayranlık duyuyoruz ve bunun için size müteşekkiriz." diye konuştu.

Merkel kundaklamanın toplumda meydana getirdiği derin sarsıntıya işaret ederek, ''Yaşanan facia ülkemiz için utanç vesilesidir.'' ifadesini kullandı. Genç ailesinin evine yönelik saldırının tüm ülkeyi sarstığını ve insanları kendine getirdiğini belirten Merkel, bunun Almanya'daki tek yabancı düşmanı olay olmadığını ve ülkede 1990'lı yılların başından bu yana bir dizi yabancı düşmanı saldırı ve cinayetlerin yaşandığını hatırlattı. Mölln kentindeki bir evin yakılarak 3 Türk'ün hayatını kaybetmesi ve sığınmacı yurtlarının ateşe verilmesi olaylarını hatırlatan Merkel, "Liste ürkütücü derecede uzun." diye ekledi. 2011 yılında da "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) adlı aşırı sağcı terör örgütünün Türklere yönelik cinayetler dizisinin ortaya çıktığına işaret eden Merkel, "Bugün bu insanları da anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Biz onları ve ülkemizde kendilerine yapılanları unutmayacağız. Unutamayız ve unutmamalıyız. Çünkü aşırı sağ hala geçmişte kalmış değildir. Günümüzde bile sığınmacı ya da mülteci oldukları için insanlara karşı düşmanlık yapılıyor ve bu insanlar saldırıya uğruyor. Bizde ne kadar süre yaşamış olurlarsa olsunlar, bu tür olaylar utanç verici. Bunlar ülkemiz için utanç verici." şeklinde konuştu.

Irkçılığın, yabancı ve Yahudi düşmanlığının, sadece Almanya'da değil dünyanın hiçbir yerinde olmaması gerektiğini Merkel, aşırı sağın yayılmakta olduğuna da işaret etti. Aşırı sağcılara karşı mücadelede yetkili makamların bazı hata ve ihmallerinin olmasının kendisine acı verdiğini dile getiren Merkel, "Bunun için Federal Hükümet olarak ancak özür dileyebilirim." dedi. Aşırı sağa karşı yapılan gösterileri takdir eden Merkel, "Hiçbir şey insanların bir araya gelmesi kadar hızlı bir şekilde ön yargıları ortadan kaldıramaz." açıklamasında bulundu. - Mevlüde Genç Törende bir konuşma yapan Mevlüde Genç ise bugün acısının paylaşılmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Genç, acısını paylaşan herkese teşekkür ederek, ''5 evladını ateşler içinde kaybeden ve onların haykırışlarını hala hisseden, duyan bir anneyim. İki devletin parçasıyım. Türkiye'de doğdum, Almanya'da doydum.'' dedi. Acılı anne Genç yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen diğer çocuklarının kalbine nefret sokmadığını ve sokmayacağını vurgulayarak, ''Onlar bizim evlatlarımız bizim onlara bir şey bırakmamız lazım. Devlet ve millet olarak küçüklerimizin yanında olmalıyız. Geriye değil ileriye bakalım. Çirkin olaylara, nefrete dur denilsin.'' ifadesini kullandı.