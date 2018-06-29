"Solo Çağdaş Dans Festivali ana faaliyetlerimizden olacak"

Türkiye'de bireysel çağdaş dans kategorisine özgün ilk etkinlik olan Solo Çağdaş Dans Festivali, CernModern'in ev sahipliğinde bu akşam başlayacak.

Solo Çağdaş Dans Festivali'nin açılışına ilişkin, CernModern İcra Kurulu Üyesi Zihni Tümer, festival koordinatörü Filiz Güneş, festival sponsorları, büyükelçiliklerden temsilciler ile ulusal ve uluslararası dansçıların katılımıyla CernModern'de basın toplantısı düzenlendi.

CernModern İcra Kurulu Üyesi Tümer, burada yaptığı açıklamada, sanatın tüm disiplinleriyle doğrudan ilişki kurmayı öncelediklerini vurgulayarak, "solo dans" kategorisinin de bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

Tümer, "Plastik, sahne sanatları, edebiyat, mitoloji, sinema gibi bütün bu kavramların aslında sahnedeki oluşumunu bireysel olarak bir ifade biçimine dönüştüren 'solo dans' disiplinini biz bu sene ön plana çıkardık." dedi.

Ankara'nın kurumlar, enstitüler, üniversiteler ve akademik çalışmalar açısından çok köklü bir çağdaş dans geçmişine sahip olduğuna dikkati çeken Tümer, "Ankara, çok ciddi anlamda, dansın Türkiye'de köklenmesine ev sahipliği yapmış bir kenttir. Bu festivali kendi içerisinde önemli kılan bir başka etken ise Ankara'da dansın şu anki konumunu belirleyerek, bu etkinlikle beraber, değerli kurumların katılımcısı jüri üyelerimizin, dostlarımızın da bir araya gelmesiyle bir çizgi çekerek, festivalin bundan sonraki senelerde de CernModern'in ana faaliyetlerinden bir tanesini teşkil etmesi açısından çalışmalarımız başlamıştır." diye konuştu.