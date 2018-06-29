"Solo Çağdaş Dans Festivali ana faaliyetlerimizden olacak"

Türkiye'de bireysel çağdaş dans kategorisine özgün ilk etkinlik olan Solo Çağdaş Dans Festivali, CernModern'in ev sahipliğinde bu akşam başlayacak.
Solo Çağdaş Dans Festivali'nin açılışına ilişkin, CernModern İcra Kurulu Üyesi Zihni Tümer, festival koordinatörü Filiz Güneş, festival sponsorları, büyükelçiliklerden temsilciler ile ulusal ve uluslararası dansçıların katılımıyla CernModern'de basın toplantısı düzenlendi.
CernModern İcra Kurulu Üyesi Tümer, burada yaptığı açıklamada, sanatın tüm disiplinleriyle doğrudan ilişki kurmayı öncelediklerini vurgulayarak, "solo dans" kategorisinin de bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.
Tümer, "Plastik, sahne sanatları, edebiyat, mitoloji, sinema gibi bütün bu kavramların aslında sahnedeki oluşumunu bireysel olarak bir ifade biçimine dönüştüren 'solo dans' disiplinini biz bu sene ön plana çıkardık." dedi.
Ankara'nın kurumlar, enstitüler, üniversiteler ve akademik çalışmalar açısından çok köklü bir çağdaş dans geçmişine sahip olduğuna dikkati çeken Tümer, "Ankara, çok ciddi anlamda, dansın Türkiye'de köklenmesine ev sahipliği yapmış bir kenttir. Bu festivali kendi içerisinde önemli kılan bir başka etken ise Ankara'da dansın şu anki konumunu belirleyerek, bu etkinlikle beraber, değerli kurumların katılımcısı jüri üyelerimizin, dostlarımızın da bir araya gelmesiyle bir çizgi çekerek, festivalin bundan sonraki senelerde de CernModern'in ana faaliyetlerinden bir tanesini teşkil etmesi açısından çalışmalarımız başlamıştır." diye konuştu.
- Gelecek yıl iki ilde tanıtım turları yapılacak
Tümer, festivalin gelecek yılki ayaklarında bir tanıtım turunun da yapılmasının planladığını belirterek, "Önümüzdeki yıl hedeflediğimiz bir 'roadshow' olacak. Bunu Eskişehir ve İzmir'de bir 'roadshow' olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. Bu etkinliği, Türkiye genelinde 'solo dans' kavramının aslında bir nevi tohumlarını atma niteliğinde bir test etkinliği olarak algılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Festival koordinatörü Filiz Güneş de festivalin içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bu bir test festivali. Biz mümkün olduğu kadar festivali doldurmaya çalıştık ve gerçekten ilk başta zorlansak da festival netleştikçe çok kişi katılmak istedi. Festivalimiz gala gecesiyle açılacak, Avusturya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Avusturyalı dansçı Mirjam Sögner açılış şovunu yapacak. Daha sonra Ukrayna'dan gelen bir dansçımız dans edecek. Türk dansçımız Gizem Topal olacak."
Güneş, gecenin sonunda bir sürpriz şovun da olacağını, festivalde dans şovlarının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler gerçekleştirileceğini dile getirerek, büyükelçiliklere kendilerine sağladıkları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.
Festivalin jüri üyelerinden koreograf Uğur Seyrek de festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, bu tip organizasyonların uzun soluklu olması durumunda başarı elde edebildiğini aktardı. Seyrek, Türkiye'de çok yetenekli dansçıların bulunduğunu vurgulayarak festivalin başarılı olacağına inandığını dile getirdi.
CerModern açık hava sahnesinde, 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde izleyiciyle buluşacak Solo Çağdaş Dans Festivali'nde ABD, Avusturya, Avustralya, Almanya, Belçika, İsrail, İsviçre, İtalya, Lübnan, Fransa, Meksika, İspanya ve Ukrayna'dan katılacak 13 solist dansçı da yer alıyor.
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