Solo Çağdaş Dans Festivali'nde geri sayım başladı

Türkiye'de bireysel çağdaş dans kategorisine özgün ilk etkinlik olan Solo Çağdaş Dans Festivali, yarın akşam CerModern açık hava sahnesinde başlayacak.
Başkent, dans sanatının özgün yorumlarından olan bireysel dans kategorisinde birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Bu kapsamda Türkiye'de bireysel çağdaş dans kategorisine özgün ilk etkinlik olan Solo Çağdaş Dans Festivali, 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde CerModern açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşacak.
Atölye programları, seminer, konser ve film gösterimlerini de içeren zengin bir programın sanatseverlere sunulacağı festivalde, ABD, Avusturya, Avustralya, Almanya, Belçika, İsrail, İsviçre, İtalya, Lübnan, Fransa, Meksika, İspanya ve Ukrayna'dan katılacak 13 solist dansçı da yer alacak.
Ayrıca jüri seçmeleriyle belirlenen 13 ulusal dansçı da festivalde gösterilerini sunacak.
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