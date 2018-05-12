HABER

SoloTürk, Genç Kartallar için uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri sundu.

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri sundu. Hava Harp Okulu Genç Kartallar Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleşen SOLOTÜRK 2018 akrobasi gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi. Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen vatandaşlar, gurur duyduklarını da ifade etti. F-16 savaş uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK, tabanındaki altın renginde ay yıldız ile vatandaşları selamladı.

Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.