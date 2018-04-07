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SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

SOLOTÜRK'ten Kayseri'de gösteri uçuşu

KAYSERİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK'ün Erciyes Üniversitesi kampüsü üzerindeki gösteri uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı.

İzleyenler, alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak destek verdi.

Halkın evlerinin çatısından ve balkonundan da izlediği etkinliği, yaklaşık 10 bin kişi takip etti.

Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.

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Gösteri uçuşu hava akrobasisi Kayseri Solotürk

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