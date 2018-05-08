Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.
SOLOTÜRK, yüksek rakımı nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'nın eteğindeki Iğdır Üniversitesi kampüsü üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Mehmetçik'in F-16 uçağıyla yaptığı nefes kesen gösteriyi izleyenler, özellikle alçak uçuşlar sırasında gösteri ekibine alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.
Çok sayıda vatandaşın evlerinin çatısından ve balkonundan izlediği gösteriyi, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün de aralarında bulunduğu kalabalık ilgiyle takip etti.
Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.
Gösteri sırasında bazı izleyiciler de fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı.
12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum