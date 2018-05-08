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SOLOTÜRK'ten "Türkiye'nin çatısı"nda nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'nın eteğinde gösteri uçuşu yapan TSK'nın gösteri ekibi SOLOTÜRK adeta nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK, yüksek rakımı nedeniyle "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'nın eteğindeki Iğdır Üniversitesi kampüsü üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mehmetçik'in F-16 uçağıyla yaptığı nefes kesen gösteriyi izleyenler, özellikle alçak uçuşlar sırasında gösteri ekibine alkışlar ve ıslıklarla destek verdi.

Çok sayıda vatandaşın evlerinin çatısından ve balkonundan izlediği gösteriyi, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün de aralarında bulunduğu kalabalık ilgiyle takip etti.

Gökyüzünde 15 dakika boyunca yeteneklerini sergileyen SOLOTÜRK ekibi, gösterisini başarıyla tamamladı.

Gösteri sırasında bazı izleyiciler de fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı.

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Gösteri uçuşu ığdır Solotürk

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