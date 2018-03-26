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Soma davası 19 Haziran’a ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5’i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcının mütalaasını vermesinden sonra sanıklar savunmalarını yaptı.Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili 5’i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5’i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcının mütalaasını vermesinden sonra sanıklar savunmalarını yaptı.
Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili 5’i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyip, iş güvenliği için her türlü harcamayı yaptığını savunarak, tahliyesini istedi. Tutuklu diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi ve savunmalarını hazırlamak için ek süre istedi. Sanıklardan sonra söz alan avukatları da, savunma için ek süre talep etti.
Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre, mahkeme başkanı Salih Pehlivan davayı 19 Haziran 2018 Salı gününe erteledi.

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