Soma Davası'nda son dakika gelişmesi! Hakim rahatsızlanınca dava ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan faciaya ilişkin, 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün karar bekleniyordu. Ancak, mahkeme başkanı üye hakimlerden birinin ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle kararı erteledi.

AİLELER TEPKİLİ



11 Temmuz çarşamba günü duruşmanın devam edeceğini açıkladı. Salonda bulunan ailelerden tepki geldi.



