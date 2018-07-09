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Soma Davası'nda son dakika gelişmesi! Hakim rahatsızlanınca dava ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kararın bugün açıklanması beklenen Soma Davası'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Dava, üye hakimlerden birinin rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.

Soma Davası'nda son dakika gelişmesi! Hakim rahatsızlanınca dava ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan faciaya ilişkin, 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün karar bekleniyordu. Ancak, mahkeme başkanı üye hakimlerden birinin ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle kararı erteledi.

AİLELER TEPKİLİ

11 Temmuz çarşamba günü duruşmanın devam edeceğini açıkladı. Salonda bulunan ailelerden tepki geldi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Faciadan iki ay önce meclise ,madenleri araştırma önergesi verildi ,tabiki reddedildi, reddelmeyip araraştırma yapılsa eksikler giderilse 301 madenci bu gün yaşıyordu. peki önergeyi reddedenler kim.
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