Soma davasında 22'nci duruşma başladı (4)

DURUŞMA ERTELENDİ

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma maden faciası davasının 22'nci duruşmasının bugünkü oturumu, sanık Can Gürkan ve Ramazan Doğru'nun savunmalarını yapmasının ardından yarına ertelendi.

Duruşmaya yarın, diğer sanıklar ve avukatlarının savunmalarıyla devam edileceği belirtildi.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)

