Soma davasında karar açıklanıyor; Can Gürkan'a 15 yıl hapis cezası (1)

Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLAN/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanıyor. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Duruşmada diğer sanıklarla ilgili kararların açıklanmasına devam ediliyor.

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