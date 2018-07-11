Soma davasında karar açıklanıyor; Can Gürkan'a 15 yıl hapis cezası (3)

5 TUTUKLU SANIĞIN CEZASI AÇIKLANDI

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanıyor. Tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI YARIM KALDI

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, tutuklu sanıklar hakkındaki kararı açıkladıktan sonra araya giren mağdur ailelerin avukatları, "Cezayı taksirden verdik dediniz değil mi' diye sordu. Mahkeme Başkanı Pehlivanoğlunun "Evet taksirden verdik" sözleri üzerine avukatlar, "Bu karar heyetinize aittir. Biz artık ailelerin yanındayız" diyerek yerlerinden kalktı. Avukatlar ailelerin bulunduğu bölüme doğru geçmeye başladı. O andan itibaren salonda kargaşa yaşandı, aileler de tepki gösterdi. Salondaki çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. Duruşmaya 10 dakika ara verilip, salon boşaltıldı.

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Haber - Kamera: Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLAN/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

