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Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Yusuf Yerkel, Soma'da yaşanan maden faciası sonrası bir madenciyi yerdeyken tekmelemiş ve büyük tepki çekmişti. Bugün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından yeniden gündeme getirilen o tekmeden sonra Yerkel sosyal medya üzerinden özür diledi.

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

2014 yılında yaşanan Soma facisasının ardından, devlet yetkililerini protesto eden bir madenci polis tarafından gözaltına alınırken Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel tarafından yerde tekmelenmişti. Bu olay sonrasında büyük tepki toplayan Yerkel olaydan tam 4 yıl sonra özür diledi.

İNCE O TEKMEYE DEĞİNMİŞTİ

Manisa ve Soma’yı ziyaret eden CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisini karşılayan kalabalık önünde, “O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler gitti Bergama’ya. Hepsini biliyorum” demişti. Sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Yerkel’in özürü İnce’nin bu açıklamalarından sonra geldi.

“KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Yusuf Yerkel’in sosyal medyadan yayınladığı özür mesajı şu şekilde;

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“4 yıl önceki Soma faciası hepimizin yüreğini sızlatmış ve yaralamıştır. Rabbim ölenlere rahmet, geride kalan kederli ailelerine sabır ihsan eylesin. Bu konuyla alakalı kamuoyu ile bazı hususları paylaşmak istiyorum.”

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“Soma faciası ile ilgili herkes asıl sorumluları unutup konuyu özellikle şahsım üzerinden tartışmış, asıl sorumlu olan Soma Holding’i gözardı etmiş ve beni bir fotoğraf karesi üzerinden günah keçisi ilan etmiştir.”

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“Şunu herkesin bilmesini isterim ki, istemediğim bir karede olmak beni hala çok derinden üzmektedir. Kamuoyu tarafından bilinmese de ve gündeme getirilmese de, olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık’ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti.”

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“Geçen bu 4 yıllık süre zarfında bir aile olarak çok zor zamanlar geçirdik. Şahsım, ailemle ve hatta 8 aylık bebeğimle ilgili ölüm tehditleri dahi aldım.”

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“Her insan gibi hayatta hatalar yapabileceğimizi gözönünde bulundurarak, bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim.”

“Bu vesileyle böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum.”


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