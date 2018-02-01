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Soma'da sahte rakıdan ölümde serbest kalan 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 19:18 | Son Güncelleme

Serkan ÖZDEMİR, Barış GEZİCİ / SOMA-AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, üç gün içinde içtikleri sahte rakı yüzünden 2 kişinin ölmesi, 3 kişinin ise hastanede tedaviye alınmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.İ.G. ve Ü.İ., savcılığın itirazı üzerine bu kez tutuklandı.

Soma'da geçen 25 Ocak Perşembe günü yaşanan gelen ilk olayda; sahte rakı içtiği belirtilen Kenan Pehlivan (57) ile arkadaşı Özcan Önal (46) zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir gün sonra da yine rakı içen İbrahim Gök ile oğlu Cüneyt Gök, alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. 27 Ocak Cumartesi günü ise Hüseyin Avni Bosna, aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden, ilk gün zehirlenen Özcan Önal ile ertesi gün hastaneye kaldırılan İbrahim Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişiden Cüneyt Gök taburcu olurken, iki kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İTİRAZ ÜZERİNE 2 ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan polis, içtikleri rakıdan zehirlendikleri iddia edilen 5 kişinin, içkiyi, Atatürk Caddesi'ndeki bir büfeden satın aldığını belirlendi. Büfeye geçen cumartesi günü operasyon yapan ekipler, işletmeci E.İ.G.'yi gözaltına aldı. Büfeci E.İ.G.'nin ifadesi sonrası, sahte rakıyı imal ettiği öne sürülen bir ilkokulun beden eğitimi öğretmeni Ü.İ.'nin evinde arama yapıldı. Aramada; 24 litre rakı, doluma hazır 100 ml'lik 13 şişe rakı, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan 2 aparat, çok sayıda boş pet şişe bulundu. Ü.İ., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde hazırladığı sahte rakıları satmadığını, arkadaşları ve dostlarına bedelsiz verdiğini söyleyen öğretmen Ü.İ. ile büfeci E.İ.G., sevk edildiği Soma Adliyesi'de, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı sonrası E.İ.G. ve Ü.İ., bugün tekrar gözaltına alındı. İki zanlı, bu kez sevk edildikleri Akhisar Adliyesi'nde tutuklandı.

AKHİSAR' DA DA 2 TUTUKLAMA

Öte yandan Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ise geçen 15 Ekim'de Akhisar'ın Reşatbey Mahallesi'nde, yaşamını yitiren Halil Sözünesadık'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma yaptı. Otopside, Sözünesadık'ın alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü belirlendi. Olayla ilgili el yapımı alkollü içkiyi üretip sattıkları temin ettikleri gerekçesiyle İ.M. ve G.İ., dün (çarşamba) gözaltına alındı. Bu zanlılar da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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