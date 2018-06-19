Soma'daki maden faciası davası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı. Savcı Süleyman Topan'ın önceki duruşmada esasa ilişkin verdiği mütalaayla ilgili görüş bildiren müşteki avukatları, 5'i tutuklu 8 üst düzey yönetici sanığın "olası kastla öldürme" değil "kasıtla öldürme" suçlamasıyla cezalandırılması gerektiğini savundu. Faciada iki yakınını kaybettiğini belirten müşteki avukatı Berrin Demir, davada yargılanan ve yargılanmayan tüm sanıkların "örgütlü bir kötülük çetesi" kurduğunu öne sürerek, "Bizim sizden beklentimiz siyasi, ekonomik kaygıları bir yana bırakarak hukukun üstünlüğünü göz önünde bulundurup yargısal refleksi harekete geçirerek sanıklara hak ettikleri cezaları vermenizdir. Böylece toplumda yargıya karşı oluşan güvensizliği de ortadan kaldırıp yargının tekrar çalıştığını göstermeniz gerekiyor." dedi.

Müşteki avukatlarından Bilge Doğru ise "Hukukun ve mağdurların vicdanını rahatlatacak bir karar çıkmazsa 3-4 sene sonra yeni bir katliamla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olur. Burada kusur yoktur. Kesinlikle kasıt vardır hatta birinci derece kasıt vardır. Mahkeme heyeti, kararını verirken bunları göz önünde bulundurmalıdır." diye konuştu. Mahkemede bir diğer müşteki avukatı ve yaklaşık 7 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı'nın dilekçesi okundu. Ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. - Mahkeme önünde açıklama Bu arada, faciada hayatını kaybeden madencilerin aileleri, avukatlar ve bazı siyasi parti temsilcileri, duruşma öncesinde Akhisar İstasyonu'ndan mahkeme salonuna kadar yürüdü. Ellerinde şehit madencilerin isimlerinin yazılı olduğu "Unutmadık, Unutturmayacağız" yazılı pankartları taşıyarak slogan atan gruba CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer de eşlik etti. - "Davaya ilgi azaldı" Mahkeme salonu önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özel, davaya olan ilginin azaldığını, gelecek hafta yapılacak duruşmada karar çıkmasının beklendiğini belirtti.

Özel, şöyle konuştu: "Bu, karardan önceki son blok duruşma. Görünen o ki gelecek hafta Soma'da bir karar çıkacak. 4 yıl önce facia olduğunda tüm siyasi görüşlerden, Türkiye'nin dört bir yanından 'Soma'yı unutma unutturma. Unutursak yüreğimiz kurusun' diyenlere sesleniyorum. Neredesiniz siz? İlk duruşma günü 15 bin kişi kapıdaydınız. İçeride partilerin genel başkanları, en üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin en meşhur gazetecileri, en sağlam köşe yazarları vardı. Rüzgar adaletten yana esiyordu. Yavaş yavaş ilgi azaldı. Daha sonra fırsatını buldular, ailelerin genel olarak razı oldukları mahkeme başkanı değişti. Herkesin haberi olsun. Yarın, 'ah, vah' demeyin. Gelecek hafta tweet atmayın, Facebook'ta paylaşmayın 'Niye böyle oldu' diye. Siz burada olmazsanız, Soma'ya verdiğiniz sözü tutmazsanız, bu ilgisizlik devam ederse haberiniz olsun içeride rüzgar artık şirketten yana esiyor." - Olay Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.