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Soma'daki maden faciası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davanın öğleden sonraki duruşmasında bazı sanıklar savunma yaptı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümüne, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklardan Gürkan, mahkeme heyetinin, toplumun baskısı altında olduğunu öne sürdü.

4 senedir tutuklu yargılandığını belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Sebebi hala çözülememiş bir olayla karşı karşıyayız. Öncelikle olayın nasıl olduğunun çözülmesi gerekirdi. Savcının mütalaasında, olayın oluş şekli kanaat şeklinde ve her noktası birbiriyle çelişiyor. Teftiş kurulu 'kablolar yandı' diyor ama kabloların yanmadığı tespit edilmiş ve dosyaya o şekilde girmiş. Bilirkişi tamburdan kaynaklı bir durumun olmadığını da söylüyor. Bence bu olayda kimsenin olayın nasıl olduğuna dair bir fikri yok. Savunma yapmam için delile dayalı bir suçlama yapılması lazım ama ortada delil yok."

Mahkeme heyeti Gürkan'ın savunmasının ardından duruşmaya bir kez daha ara verdi.

Tutuklu sanık Ramazan Doğru'nun savunmasının ardından duruşma yarına ertelendi.
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- Olay

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.

Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

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