Soma'daki maden faciası davası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın 22. duruşması görüldü.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.

Duruşma, tutuklu sanıklardan İsmail Adalı ve Ertan Ersoy savunmalarıyla devam etti. Slayt gösterisi eşliğinde 480 sayfalık savunma yapan Ersoy, yaklaşık 3 yıldır devam eden davada olayın nasıl yaşandığının belirlenemediğini ve halen de neden yargılandıklarını bilmediklerini söyledi.

Ersoy, savunmasında şunları söyledi:

"Gönül isterdi ki kazanın nedeni belli olsun. Biz de hangi suç ve nedenden yargılandığımızı bilelim. Savcı mütalaasında birinci ve ikinci bilirkişi raporları senaryo ve kurgu üzerine hazırlanmış. Bilimsel bir dayanakları yok. Raporlarda kazanın oluş nedeniyle ilgili net bir şey de yok. Kurgular üzerine yazılmış raporlar. Mütalaada bile halen olayın nasıl olduğu belli değil. Özellikle madende kaza öncesi iş güvenliği ve sağlığı konusunda görevi yerine getirmemekle suçlanıyorum. Benim iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili görev ve yetkim zaten yok. Madencilik Faaliyetleri ve Uygulama Yönetmeliği'nde teknik nezaretçinin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler içerisinde benim iş sağlığı ve güvenliği görevim yok. Belirtilen kusurların hiçbirinde teknik nezaretçiyi ilgilendiren bir husus yoktur. Bu nedenle üzerime atılan suçları kabul etmiyorum."