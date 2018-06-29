Soma'daki maden faciası davası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın kararı 9 Temmuz'da verilecek.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.
Savunma yapan sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi. Sanık avukatları da esasa ilişkin savunmalarında müvekkillerinin beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, kararı açıklamak üzere davayı 9 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.
- Olay
Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.
Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.
Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
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