Soma'daki maden faciası davası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada kararın açıklanması, bir üye hakimin rahatsızlanması nedeniyle 11 Temmuz Çarşamba'ya ertelendi. Faciaya ilişkin 5 tutuklu, toplam 51 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Önceki duruşmada mahkeme heyeti tarafından kararın açıklanacağı belirtilen bugünkü duruşmada tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Bekir Başevirgen, Kani Beko ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Rıdvan Turan, Oya Ersoy ve Serpil Kemalbay da katıldı. Tutuklu sanıkların salona girişi sırasında bir madenci yakınının "katiller" diye bağırması üzerine Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, "O sözü söyleyen teyze sussun. Tekrar konuşursa çıkartacağım." diyerek uyardı.

Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı. Mahkeme Başkanı Pehlivanoğlu, bir üye hakimin rahatsızlanması ve tedavisinin yatarak devam etmesi nedeniyle hüküm için gereken oyların toplanamadığını belirterek, kararın açıklanmasının 11 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi. Madenci yakınlarının kararın ertelenmesine tepki göstermesi üzerine Pehlivanoğlu, "Haklısınız, bize 2 gün müsaade verin. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok." dedi. Duruşma salonunda "Hak, hukuk, adalet" ve "Soma'nın hesabı sorulacak" sloganları atan madenci yakınlarından bazıları fenalık geçirdi. Madenci ailelerinin avukatlarından Can Atalay, bu davanın kendilerinden kaçırıldığını iddia ederek, "Adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Gelsinler o kararı yüzümüze okusunlar. 'Çarşamba sabahı' dediler. Çarşamba sabahına kadar aileler ve avukatları biz burada nöbete başlıyoruz." diye konuştu. Şehit madencilerin yakınları da karar açıklanana kadar mahkemenin önünde nöbet tutacaklarını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise davada 75 celsenin geride kaldığını, bugün beklenmedik bir gelişmenin yaşandığını belirterek, hakim üyenin rahatsızlığının son derece insani bir gerekçe olduğunu ifade etti.