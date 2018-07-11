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Soma'daki maden faciası davasında işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Soma'daki maden faciası davasında işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
dava Maden Faciası Soma

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