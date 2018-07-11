Soma'daki maden faciası davasındaki karar

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma'daki maden faciası davasındaki karara ilişkin, "Biz bunun hesabını divana bırakmayız. Bunun hesabını görmek bu halkın boynunun borcudur." dedi. Özel, duruşmanının görüldüğü Akhisar Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılama seyri boyunca "dava genişler" diye umduklarını ancak tersine genişlediğini söyledi. Aileleri savunan avukatların, davayı izleyen özgür gazetecilerin içeri atıldığını, davanın takipçilerinin yıldırıldığını savunan Özel, "O pahalı avukatlar hukukun değil ama kazanmanın gereği neyse onu yaptı. Gün geldi şikayetler geri çektirildi, ifadeler değiştirildi. Hukukun, savunmanın değil ama kazanmanın gereğini çok iyi bilen savunma avukatları, Türkiye'nin en pahalı avukatları Türkiye'nin en ağır bedel ödemiş olan iş cinayetinde bizim karşımızda durdular." ifadelerini kullandı. Özel, faciada yaşamını yitiren 301 kişinin anasının, çocuğunun, eşinin adını bilen, herkesin ondan razı olduğu hakimin önce tehdit edildiğini, şantaj yapıldığını, sonra da terfiyle buradan uzaklaştırıldığını öne sürerek, hep canıyla bedel ödeyenleri suçlu bulmuş, şirketleri aklamış birilerinin buraya getirildiğini iddia etti.

Kararın açıklanmasının 2 gün ertelendiğini, bunun üzerine oturma eylemi yapıldığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti: "Çok oturma eylemi gördük biz, oturma eylemi kararı aldık ve çok da oturduk. Ama ilk kez şöyle bir şey gördük, hani diyordu ya herkes, 'unutursak yüreğimiz kurusun' diye. O unutmamaya söz verdiğimiz 301 evladın analarının o karardan sonra dizinde derman kalmadı. Oldukları yere çöktüler de o yüzden oturma eylemi oldu burada. Eve gidecek halleri kalmadı. Biz bunun hesabını divana bırakmayız. Bunun hesabını görmek bu halkın boynun borcudur." Özel, yeni bir yürüşün örgütlendiğini ifade ederek, "Çünkü biz haklıyız, onlar zengin, biz haklıyız, onlar güçlü, biz haklıyız onların reisi var. Ama hepimizin bu davayı sonuna kadar sürdürmek ve bir şekilde katilleri ve onların iş birlikçilerini yargılamak boyunumuzun borcudur." diye konuştu. Şehit madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak da adaleti bulamadıklarını kaydederek, "Burada adaleti tabutun içine koydular, çocuklarımız gibi gömdüler." dedi.