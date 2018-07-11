HABER

Soma'daki maden faciasına ilişkin davada şirket başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

Soma'daki maden faciasına ilişkin davada şirket başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.


PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Şikayet ettiği komşusu ile 'kedi maması' karşılığında uzlaştıŞikayet ettiği komşusu ile 'kedi maması' karşılığında uzlaştı
Tokat'ta dün kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış için arama çalışmaları sürüyorTokat'ta dün kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış için arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maden Faciası Soma

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Adnan Oktar belasını buldu'

'Adnan Oktar belasını buldu'

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

‘Poyraz’ın tedavisi yarıda kalmasın’

Adnan Oktar operasyonu! Örgütün 2 numarası kaçtı

Adnan Oktar operasyonu! Örgütün 2 numarası kaçtı

Tokat'ta dün kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış için arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ta dün kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış için arama çalışmaları sürüyor

Son dakika! Soma davasında karar çıktı

Son dakika! Soma davasında karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.