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Soma'daki maden faciasında yakınlarını kaybedenler Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Oğlunu maden faciasında kaybeden İsmail Çolak: - "4 yıldan beri verdiğimiz bir adalet mücadelesi var. Çıkan son mahkeme kararındaki sonuçları asla kabul etmiyoruz" - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Geçen hafta açıklanan kararla aileler yıkıldılar ve beklenenlerin çok altında, çok düşük cezalar alındı"

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup Ankara'ya geldi.

Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki bir grup CHP'li milletvekili ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde bir araya gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, kazanın yaşandığı madende 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirtti. Kazada iş verenin, sendikanın ve siyasal iktidarın ihmalleri olduğunu öne süren Çolak, şunları söyledi:

"4 yıldan beri verdiğimiz bir adalet mücadelesi var. Çıkan son mahkeme kararındaki sonuçları asla kabul etmiyoruz. Bundan dolayı iki annemiz onurlu duruşundan dolayı bir haftadır il il, ilçe ilçe gezerek HSK'ye derdimiz anlatmaya geldik. Biz adaletten başka bugüne kadar hükümetten hiçbir şey istemedik, sadece adalet ve adil bir yargılama istedik."

Açıklamanın ardından şehit yakınları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki heyet, HSK yetkilileri ile görüşme yapmak üzere binaya girdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HSK'deki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta tamamlanan yargılama sürecini başından sonuna kadar takip ettiklerini söyledi.

Özel, "Niçin HSK önünde bugün anneler? Çünkü yargı sürecinde tüm ailelerin adaletine inandıkları bir hakim, dosyaya tam hakim olan bir hakim HSK tarafından göreve alınıp şeklen terfi ile İzmir'e yollanmış ve yerine daha önce benzer facialarda ölenleri suçlu görmüş, şirketi aklamış bir hakim heyet başkanı olarak atanmıştı. Bu endişelerini, o günlerde neler yaşadıklarını biraz önce anlattılar. Geçen hafta açıklanan kararla aileler yıkıldılar ve beklenenlerin çok altında, çok düşük cezalar alındı." değerlendirmesinde bulundu.

HSK Başkanı Mehmet Yılmaz'ın aileler ile görüşeceğini ifade eden Özel, ailelerin bu görüşme ile başlattıkları yürüyüşün gereğini yerine getirmiş olacaklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hsk maden Soma

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