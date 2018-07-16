Soma'daki maden faciasında yakınlarını kaybedenler Ankara'da

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup Ankara'ya geldi.

Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki bir grup CHP'li milletvekili ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde bir araya gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak, kazanın yaşandığı madende 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirtti. Kazada iş verenin, sendikanın ve siyasal iktidarın ihmalleri olduğunu öne süren Çolak, şunları söyledi:

"4 yıldan beri verdiğimiz bir adalet mücadelesi var. Çıkan son mahkeme kararındaki sonuçları asla kabul etmiyoruz. Bundan dolayı iki annemiz onurlu duruşundan dolayı bir haftadır il il, ilçe ilçe gezerek HSK'ye derdimiz anlatmaya geldik. Biz adaletten başka bugüne kadar hükümetten hiçbir şey istemedik, sadece adalet ve adil bir yargılama istedik."

Açıklamanın ardından şehit yakınları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki heyet, HSK yetkilileri ile görüşme yapmak üzere binaya girdi.