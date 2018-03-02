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Soma'dan Afrin'e 2,5 ton helva gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:13 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerinin öncülüğünde başlatılan 'Afrin Kahramanlarına Soma Helvası' kampanyasında, ilçeden Afrin'e 2,5 ton Soma helvası gönderildi.

Soma'dan Afrin'e 2,5 ton helva gönderildi

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrenci, veli ve öğretmenlerinin öncülüğünde başlatılan 'Afrin Kahramanlarına Soma Helvası' kampanyasında, ilçeden Afrin'e 2,5 ton Soma helvası gönderildi.
Soma Belediyesi ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü kampanyada, Afrin'deki askerler için hazırlanan 2,5 ton dilimlenip paketlenmiş helva, cuma namazı sonrasında Emir Hızırbey (Çarşı) Camii'nde düzenlenen törenle, dualar eşliğinde Afrin'e yola çıktı. Törende Soma Belediyesi tarafından 500 Türk bayrağı dağıtıldı. Duaların okunması sonrasında, mehter marşı eşliğinde helva yüklü 2 kamyonet, Afrin'e ulaştırılmak üzere Soma'dan hareket etti. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı törende, harekatta şehit olan ve yaralı Mehmetçik için lokma da döktürüldü.

FOTOĞRAFLI

Soma'dan Afrin'e 2,5 ton helva gönderildiSoma'dan Afrin'e 2,5 ton helva gönderildiSoma'dan Afrin'e 2,5 ton helva gönderildiSoma'dan Afrin'e 2,5 ton helva gönderildi

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