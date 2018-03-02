Soma’dan Afrin’e 2,5 ton helva gönderildi

Manisa’nın helvasıyla meşhur ilçesi Soma’dan Suriye’nin Afrin kentinde terörle mücadelede bulunan Mehmetçikler için 2,5 ton helva gönderildi.

Soma Belediyesi’nin katkılarıyla Soma Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen "Afrin Kahramanlarına Soma Helvası" kampanyası kapsamında Soma’dan hayırseverlerin de yardımlarıyla 2,5 ton helva toplandı. Toplanan helvalar Mehmetçik için özel olarak paketlenirken, cuma namazı sonrasında Soma Emir Hıdır Bey Camii önünden Somalıların dualarıyla gönderildi.

Programa; Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene ile çok sayıda vatandaş katıldı. Araçların uğurlama töreninde yapılan dualar esnasında duygulu anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, yapılan dualar sonrasında Soma Belediyesi’nin araçlarıyla 2,5 ton helva önce Hatay’a, ardından da Afrin’deki Mehmetçiklere ulaştırılacak.