Somali BAE ile askeri bağlarını koparıyor

MOGADİŞU (AA) - Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen bundan sonra Somali ordusu içerisindeki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurdu.

Somali Savunma Bakanı Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) yaptığı açıklamada, Somali'de BAE'ye ait üslerde eğitilen askerlerin tüm sorumluluğunun bundan sonraki süreçte hükümet tarafından üstlenildiğini söyledi.

Abdurrahman, "Hükümet olarak General Golden Kampı'nda eğittiği Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tüm askerlerin maaş ödemesini biz gerçekleştirceğiz. BAE'nin eğittiği askerler ise ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacak." diye konuştu.

- BAE'nin Somali ordusu üzerindeki etkisi bitirilmeye çalışılıyor

Somali'de askeri üs ve uçak krizi gibi meselelerden dolayı uzun süredir devam eden tartışmaların ardından hükümetin aldığı yeni kararla BAE'nin Somali ordusu içerisindeki etkisinin bitirilmek istenildiği belirtiliyor.

Somali ve BAE, Kasım 2014'te Somalili askerlerin eğitimi ve maaşların ödenmesi dahil olmak üzere askeri iş birliği konusunda bir anlaşma imzalamıştı.