Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'dan Erdoğan'a tebrik

MOGADİŞU (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Fermacu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlediği mesajında, "Somali hükümeti ve halkı, tarihi cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden dolayı Türk halkını kutluyor. Türkiye Somali'nin değerli bir ortağıdır." ifadesini kullandı.
Bu arada cuma günü Türkiye'ye teşekkür etkinliği düzenleyen Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirrahman Osman, Twitter hesabında "Gerçek ve mükemmel bir dünya lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtikleri için Türk halkını tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.
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