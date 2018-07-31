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Somali-Eritre diplomatik ilişkileri yeniden kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

Somali ve Eritre, büyükelçilerinin karşılıklı göreve başlaması yönünde anlaşmaya vardı

MOGADİŞU (AA) - Somali ve Eritre'nin uzun yıllar süren anlaşmazlıkların ardından, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması yönünde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Somali devlet radyosunda yayınlanan habere göre, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki büyükelçilerin karşılıklı göreve başlaması konusunda anlaştı.

Eritre'nin Başkenti Asmara'ya düzenlediği resmi ziyarette Fermacu va Afewerki'nin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak göreve başlaması gibi konularda 4 ayrı protokole imza attıkları belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı yatırım imkanları, ticari ilişkilerin yanı sıra eğitim ve kültür alanlarında da ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Anlaşmaya göre Eritre, Somali'nin toprak bütünlüğü ve tam bağımsızlığını uluslararası platformlarda destekleyecek. Ayrıca iki ülke bölgede barış ortamının karşılıklı güçlenmesi amacıyla çaba sarf edecek.

Somali ve Eritre arasındaki kriz yaklaşık 15 yıldır sürüyor, taraflar birbirlerine karşılıklı olarak terör gruplarına destek verme suçlamasında bulunuyordu.

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Asmara büyükelçilik diplomatik ilişkiler Eritre Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki Somali Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu

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