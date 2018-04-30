Somali Federal Parlamentosunda başkanlık seçimi

MOGADİŞU (AA) - Somali'de Parlamento Başkanlığı seçimini geçen hafta Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Muhammed Mursal'ın kazandığı bildirildi.

Somali Federal Parlamentosunca yapılan duyuruda, parlamentoda bugün yapılan başkanlık seçiminde Mursal'ın 265 milletvekilinden 147'sinin oyunu alarak başkan olduğu belirtildi.

Parlamento Başkanlığı için 11 adayın yarıştığı seçimde toplam 265 milletvekili oy kullanırken, aralarında Abdi Aziz Laftagaren Shariif ve Mohamed Abdalla'nın da bulunduğu 3 adayın ikinci tur öncesi yarıştan çekildiği kaydedildi.

Seçimi kazanan yeni Parlamento Başkanı Muhammed Mursal, seçim sonrası yaptığı konuşmada kendisine oy veren veya vermeyen herkese teşekkür etti.

Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursal geçen hafta Parlamento Başkanlığı seçimlerinde aday olmak için bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Somali'de 17 Mart'ta, merkezi Dubai'de bulunan DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması kararının ardından 107 milletvekili, Parlamento Başkanı Jawari'nin istifasını istemiş ve güven oylaması yapılması talebinde bulunmuştu.

Eski Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Osman Jawari, güvenoyu tartışmasından kaynaklanan ve ülkede haftalardır süren siyasi kriz nedeniyle 9 Nisan'da istifa ettiğini açıklamıştı.

