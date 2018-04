Somalı kitapseverleri buluşturan etkinlik

Manisa’nın Soma ilçesinde, “Bi dünya kitap Soma’da” sloganıyla başlatılan ve 50 yazar ile 50 yayınevinin yer aldığı “Kitap Günleri” etkinliğine Somalı kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen imza gününde, piyasada iki kitabı bulunan ve aynı zamanda Soma Kaymakamı olan Ahmet Altıntaş da okurlarıyla bir araya geldi.

13 Mayıs 2014 yılında 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği acı olayla Türkiye gündeminde sık sık anılan Soma, son günlerde düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle dikkat çekiyor. Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesinin öncülüğünde, ilçe tarihinde ilk defa düzenlenen “Kitap Günleri” etkinliğine Türkiye çapında tanınan 50 yazar ile 50 yayınevi katıldı. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda, “Bi dünya kitap Soma’da” sloganıyla başlatılan etkinlikte yazarlar her gün kurulan stantlarında okuyucularıyla buluşuyor. Soma’da bir ilkin gerçekleştiğini ve devamının geleceği konusunda umutlu olduklarını dile getiren yerel yazarlardan Mehmet Metin Baş, "Biz Soma’da bu tür etkinliklerin sıklıkla olmasını istiyoruz. Kitaplar bu aralar biraz ilgi dışında tutuluyor. Biz yine de geleceğe umutla bakmak istiyoruz. İnsanların kitaba olan ilgisini daha çok görmeyi umut ediyoruz. Onun için biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Balıkesir’den katılan yazar Ümmiye Yılmaz Erçevik ise bugüne kadar 14 kitap yazdığını, Somalı ailelerin kitaplara ilgisinin yoğun olduğunu vurguladı.

19 yaşındaki bedensel engelli yazar Büşragül Çelik de okumayı ve yazmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Şu an ikinci kitabımın hazırlıklarını yapıyorum. Güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Bu yolda emin adımlarla yürüyorum. Bana kitap nasıl yazdın diye soranlara her şeyin temelinde okumak ve istemek olduğunu söylüyorum. Bunlar olduğu sürece kitap yazmayı bir çok insan gayet güzel yapabilir" dedi.

Yazar Saliha Aydın Ürer, "Okuyanlarımız olduğu sürece bizler de yazmaya devam edeceğiz. Yazmayı seviyoruz. Soma’da böyle bir hareketin olması bizi gerçekten çok sevindirdi. Bu ilk olması sebebiyle devamının gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 21 kitap yazan genç yazar Eda Bildek de Soma’nın çok güzel ve şirin bir yer olduğundan söz ederek, "Soma, insanların keşfetmesi ve yatırım yapması gereken bir yer. İnsanlar yavaş yavaş kitaplarla buluştukça ve yazarların bu bölgeye ilgisi arttıkça, Soma’nın yeniden inşa edilme olanakları sağlanmış olacak. İlk olmasına rağmen güzel ve keyif aldığım bir proje oldu" diye konuştu.