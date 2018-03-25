HABER

Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

YTB'nin Türkiye Bursları ile Ankara'da öğrenim gören Somalili gençler "Somali Kültür ve Tanıtım Günü" düzenledi - YTB Başkan Yardımcısı Gündoğar: - "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011-2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda"

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011-2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda." dedi.

YTB ve Türkiye'de öğrenim gören Somalili öğrencilerin iş birliğiyle Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde "Somali Kültür ve Tanıtım Günü" düzenlendi.

Gün boyu süren etkinlikte, "sambusea", bajiyo" ve "angeelo" gibi geleneksel yemekler hazırlanarak Somali mutfağından sunumlar yapıldı, yöresel kıyafetler, kültürel ürün ve eşyalar sergilendi.

YTB'nin, Ankara'nın tarihi semti Hamamönü'ndeki ofisinde Türkiye'de okuyan öğrenciler için düzenlendiği faaliyetleri AA muhabirine anlatan Gündoğar, "Her ay bir ülke günü yapmayı planlıyoruz. İlkini bugün Somali Kültür Günleri olarak düzenliyoruz. Somali'nin kültürünü tanıtıyorlar, kendi aralarında da ülkelerine duydukları özlemi gidermiş oluyorlar. Bu kültür günlerinin devamını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Gündoğar, Somali'de 2011'de yaşanan kuraklık için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin büyük bir yardım faaliyeti başlattığını hatırlatarak "Birçok vakfımız, derneğimiz, sivil toplum kuruluşumuz oraya yardım götürdü. Bunlardan biri de o ülkenin geleceğini inşa etmek adına eğitim yardımlarıydı. O zaman, YTB Somali'den 300 öğrenci getirdi. Türkiye Diyanet Vakfının ve sivil toplum kuruluşlarının da getirdiği öğrencileri eklersek bu sayının bine ulaştığını görüyoruz. Şu an ülkemizde okuyan 2 binden fazla öğrenci var." diye konuştu.

Türkiye Bursları ile okuyan öğrencilerin çok güzel Türkçe konuştuğunu ve ülkelerinde önemli yerlere geleceklerini vurgulayan Gündoğar, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Onların her zaman Türkiye ve Türk kardeşleriyle beraber bu ilişkileri ülkelerine döndükten sonra da devam ettirmelerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gündoğar, YTB'nin, Türkiye'nin Afrika açılımına uluslararası öğrenci hareketliliği açısından katkı sağlamaya çalıştığına dikkati çekerek "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011-2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Gündoğar, Hamamönü'ndeki Türkiye Bursları Ofisi'nde yürütülen faaliyetleri üniversitelerde açılacak ofislerle de yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

- "Afrika Boynuzu'nun stratejik ülkesi"

Ankara Üniversitesinde Sağlık Yönetimi Bölümünde doktora öğrencisi olan Ankara Somalili Öğrenciler Birliği Başkanı Bishar Muhammed, 2015'ten bu yana Türkiye'de olduğunu söyledi.

Somali Kültür ve Tanıtım Günü'nü düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammed, "Buraya tüm okullardan, Irak'tan, Afrika'dan, dünyanın her yerinden öğrencilere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Somali'nin Afrika Boynuzu'nda ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir ülke olduğunu belirten Muhammed, düzenlenen etkinlikle Somali kıyafetlerinin, yemeklerinin ve eşyalarının sergilendiğini ifade etti.

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdilerSuriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Somali Somali Kültür ve Tanıtım Günü Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi YTB Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Mahkemede şok sözler! 'Daha önce de erkeklerle birlikte oldum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.