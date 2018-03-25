Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011-2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda." dedi.

YTB ve Türkiye'de öğrenim gören Somalili öğrencilerin iş birliğiyle Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde "Somali Kültür ve Tanıtım Günü" düzenlendi.

Gün boyu süren etkinlikte, "sambusea", bajiyo" ve "angeelo" gibi geleneksel yemekler hazırlanarak Somali mutfağından sunumlar yapıldı, yöresel kıyafetler, kültürel ürün ve eşyalar sergilendi.

YTB'nin, Ankara'nın tarihi semti Hamamönü'ndeki ofisinde Türkiye'de okuyan öğrenciler için düzenlendiği faaliyetleri AA muhabirine anlatan Gündoğar, "Her ay bir ülke günü yapmayı planlıyoruz. İlkini bugün Somali Kültür Günleri olarak düzenliyoruz. Somali'nin kültürünü tanıtıyorlar, kendi aralarında da ülkelerine duydukları özlemi gidermiş oluyorlar. Bu kültür günlerinin devamını sağlamaya çalışacağız." dedi.