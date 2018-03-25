Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki parlamento binası ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ve parlamento binası gibi önemli devlet dairelerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda, bomba yüklü araç intihar eylemcisi tarafından patlatıldı.
Aracın kontrol noktasında emniyet görevlileri tarafından durdurulduğu sırada infilak ettirildiği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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