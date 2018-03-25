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Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Başkent Mogadişu'daki parlamento binası ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki parlamento binası ve İçişleri Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ve parlamento binası gibi önemli devlet dairelerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda, bomba yüklü araç intihar eylemcisi tarafından patlatıldı.

Aracın kontrol noktasında emniyet görevlileri tarafından durdurulduğu sırada infilak ettirildiği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Mogadişu parlamento saldırı

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