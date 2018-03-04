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Somali Tarım Bakanlığı ile TİKA arasında tarım protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:32 | Son Güncelleme

Üretim faaliyetini desteklemek ve su yetersizliğine çözüm bulmak için Somali Tarım Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bir protokol imzalandı.Üretim faaliyetini desteklemek ve su yetersizliğine çözüm bulmak için Somali Tarım Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bir protokol imzalandı.Protokole, TİKA Somali Sorumlusu Galip Yılmaz, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohamed Guuleed Khadar, Somali Tarım Bakanı Saciid Hussein Ciid ve Türkiye’nin Somali Büyükeliçisi Olgan Baker ve katıldı.TİKA Somali Sorumlusu Galip Yılmaz, yapılan proje ile Somali’nin su sıkıntısının giderileceğini dile getirdi.Somali Başbakan Yardımcısı Khadar ise ülkede yeterli su kaynaklarının bulunduğunu ancak barajların yokluğu ve sulama sisteminin yetersizliğinden dolayı kuraklık yaşandığını söyledi.Khadar, tarım alanındaki desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TİKA’ya ve Türkiye halkına teşekkür etti.Büyükelçi Olgan Baker de Türkiye’nin her zaman Somali halkının yanında olacağını söyledi.

Üretim faaliyetini desteklemek ve su yetersizliğine çözüm bulmak için Somali Tarım Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bir protokol imzalandı.
Üretim faaliyetini desteklemek ve su yetersizliğine çözüm bulmak için Somali Tarım Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bir protokol imzalandı.
Protokole, TİKA Somali Sorumlusu Galip Yılmaz, Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohamed Guuleed Khadar, Somali Tarım Bakanı Saciid Hussein Ciid ve Türkiye’nin Somali Büyükeliçisi Olgan Baker ve katıldı.
TİKA Somali Sorumlusu Galip Yılmaz, yapılan proje ile Somali’nin su sıkıntısının giderileceğini dile getirdi.
Somali Başbakan Yardımcısı Khadar ise ülkede yeterli su kaynaklarının bulunduğunu ancak barajların yokluğu ve sulama sisteminin yetersizliğinden dolayı kuraklık yaşandığını söyledi.
Khadar, tarım alanındaki desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TİKA’ya ve Türkiye halkına teşekkür etti.
Büyükelçi Olgan Baker de Türkiye’nin her zaman Somali halkının yanında olacağını söyledi.

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