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Somali Tarım Okulu ilk mühendislerini mezun etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

Somali Tarım Okulu ilk mühendislerini mezun etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı (İHH) iş birliğinde açılan Somali Uygulamalı Tarım Okulu, ilk ziraat mühendislerini mezun etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Tarım Okulu Projesi, Afrika kıtasındaki kuraklığı önlemek, zenginliklerin farkına varılmasını sağlamak ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetle yaşam kalitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla 2012 yılının Aralık ayında TİKA ile İHH iş birliğinde açıldı.

Proje 2014 yılından itibaren Anadolu Ziraat Fakültesi olarak eğitim vermeye başladı. Aynı yıl fakültenin birinci sınıfına kaydını yaptıran 50 öğrenci eğitimlerini tamamlayarak Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

Öğrenciler Ziraat Fakültesinde aldıkları teorik eğitimin yanı sıra TİKA'nın okul bünyesinde kurduğu seralarda Türkiye'den TİKA aracılığıyla getirilen tarım alet ve makinelerini kullanarak sebze üretimi yaptı ve tecrübeli bir ziraat mühendisi olarak mezun oldu. Ziraat Fakültesinin uygulama bahçesinde, Türkiye'den getirilen 150 türden fazla sebze tohumu ekilerek deneme yapıldı. Bu denemeler sonucunda pek çok yeni sebze Somali halkına tanıtıldı. Projeyle salatalık, acur, biber çeşitleri, roka, semizotu, maydanoz, kavun ve patlıcan gibi sebzeler Somalilerin sofralarında ilk kez yer aldı.

Mezun olan öğrenciler Somali'nin diğer bölgelerine de görev alarak öğrendikleri bilgi ve tecrübeyi gittikleri bölgelerdeki halka aktaracak. Uzun süren savaşlardan ve iç çatışmalar nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş modern tarım üretimi teknikler tekrar Somali çiftçisiyle buluşacak.

Mogadişu Tiredişu bölgesindeki Zemzem Üniversitesi Anadolu Ziraat Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç, İHH yöneticileri, Somali Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Somali Tarım Bakanlığı temsilcileri, Zemzem Üniversitesinin ve diğer üniversitelerinin yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Bekar, TİKA, İHH ve Zemzem Üniversitesine teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Zemzem Üniversitesi Ziraat Fakültesi sayesinde Somali'nin en büyük zenginliğini teşkil eden tarım ile eğitim arasındaki köprü kurulmuş oldu. Somali'nin 8 milyon hektar tarım arazisi kullanılmayı, yani sizleri bekliyor. İnanıyoruz ki Somali bu tarım potansiyelini tam anlamı ile kullanabilse, Doğu Afrika'yı tek başına besleyebilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Önünüzde uzun bir yolculuk var, yapılacak çok fazla iş var. Bu uzun yolculukta Türkiye ve bizler sizlerin yanında olmaya ve sizlerle beraber yol almaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Somali tarım tika

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