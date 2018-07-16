Somali Türkiye Mezunları Derneği TİKA tarafından yenilendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali Türkiye Mezunları Derneğine tadilat ve donanım desteği verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çoğunluğu Türkiye’de lisansüstü düzeyde eğitim aldıktan sonra ülkelerine geri dönen Somalili öğrenciler tarafından 2016 yılında kurulan ve şimdiye kadar hizmet verecek yeri bulunmayan Somali Türkiye Mezunları Derneğine bina tahsis edildi.

Başkent Mogadişu'da eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ettikleri Türkiye Maarif Vakfı (TMV) kampüs yerleşkesinde bulunan bina, TİKA tarafından tadilat ve donanımı yapıldıktan sonra kullanımı için Somali Türkiye Mezunları Derneğine verildi.

Somali ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve desteklemek için kurulan Somali Türkiye Mezunları Derneğinin 128 üyesi bulunuyor. Derneğin kuruluş amaçları arasında Somalili gençlere iş fırsatı yaratmak ve Somali ile Türkiye halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmek de yer alıyor.

Derneğe tahsis edilen binanın açılış törenine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Kurmay Albay Mehmet Yasin Kalın, Mogadişu Somali-Türkiye Recep Tayip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Çörtük, Türkiye Maarif Vakfı Okul Müdürü Orhan Taşkıran, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ali Karakoç, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, Somali Türkiye Mezunları Derneği yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Büyükelçi Bekar, burada yaptığı konuşmada, Somali Türkiye Mezunları Derneği binasının TMV ve YEE ile aynı yerleşkede bulunmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu üç kurumun bir arada olmasından dolayı birlik ve beraberliğin daha da pekişeceğini ve Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin daha da kuvvetleneceğini ifade etti.

