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Somali'de 1 ABD askeri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:48 | Son Güncelleme

Somali'de 1 ABD askeri öldü

WASHINGTON (AA) - ABD ordusu, Somali'de "düşman ateşi" nedeniyle özel operasyonlar biriminde görevli 1 askerin öldüğünü, 4 askerinin de yaralandığını açıkladı.

ABD Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Somali'nin Cubaland Bölgesi'nde Amerikalı ve Kenyalı askerlerin, havan ve hafif silahlarla saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırıda özel operasyonlar birimine bağlı 1 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 4 Amerikan askerinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 800 civarında Amerikan ve Kenya askerinin saldırı sırasında Eş-şebab militanlarına yönelik operasyon yürüttüğü ifade edilirken, saldırganların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Saldırını sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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