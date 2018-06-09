Somali'de 1 ABD askeri öldü

WASHINGTON (AA) - ABD ordusu, Somali'de "düşman ateşi" nedeniyle özel operasyonlar biriminde görevli 1 askerin öldüğünü, 4 askerinin de yaralandığını açıkladı.
ABD Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, dün Somali'nin Cubaland Bölgesi'nde Amerikalı ve Kenyalı askerlerin, havan ve hafif silahlarla saldırıya uğradığı bildirildi.
Saldırıda özel operasyonlar birimine bağlı 1 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 4 Amerikan askerinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 800 civarında Amerikan ve Kenya askerinin saldırı sırasında Eş-şebab militanlarına yönelik operasyon yürüttüğü ifade edilirken, saldırganların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Saldırını sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
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