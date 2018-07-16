Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MOGADİŞU (AA) - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ın yanı sıra Somali Enformasyon Bakanı Tahir Mahmud Gili, Somalili milletvekilleri, yabancı büyükelçiler ile Türk yardım kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bakan Gili, burada yaptığı konuşmada, "Türk halkının iradesi olmasaydı Türkiye kara bir gün yaşayacaktı ancak halk darbe girişimini büyük bir güne çevirdi. Tüm dünya o gün demokrasinin ne demek olduğunu öğrendi." dedi.

Türk halkının, demokrasinin her şeyin üstünde olduğuna inandığı için ülkenin tarihinin darbeyle anılmasına karşı çıktığını belirten Gili, Somali'nin Türkiye'nin yanında yer alan ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Gili ayrıca Türkiye'nin her alanda Somali'nin istikrarını desteklediğini ve iki ülke arasında yüzyıllar öncesine dayanan sağlam ilişkiler olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Bekar ise 15 Temmuz'un Türk halkı için büyük bir gün haline geldiğini, o gün demokrasinin ve halkın iradesinin kazandığını söyledi.

Türk halkının demokrasi uğruna canını verdiğini ve tanklara meydan okuduğunu dile getiren Bekar, FETÖ'nün darbe girişimiyle devleti ele geçirmeye çalıştığını ancak halkın buna engel olduğunu ifade etti.

Tören kapsamında 15 Temmuz'a ilişkin fotoğraflar da sergilendi.

