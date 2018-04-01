Somali'de AMISOM kamplarına Eş-Şebab saldırısı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesinde Eş-Şebab terör örgütünün, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) askerlerinin kaldığı kamplara saldırı düzenlendiği bildirildi.

Aşağı Şaballe bölgesinin Vali Yardımcısı Ali Nuur Muhammed gazetecilere yaptığı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının, Aşağı Şaballe bölgesindeki Buula Mareer şehrini hedef aldıkları saldırıda AMISOM'a bağlı çok sayıda askeri kampa baskın düzenlediklerini söyledi.

Muhammed, "Şebab militanları, çok sayıda küçük kasabaya saldırdılar fakat asıl hedef Buula Mareer'deki askeri kamplardı. Güvenlik güçlerinden takviye gelmesin diye diğer kasabalarda da saldırı gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Saldırıda ölü ya da yararlı olup olmadığı henüz bilinmezken, saldırının detaylarıyla ilgili Somali hükümeti ile AMISOM yetkililerinden açıklama yapılmadı.

Eş-Şebab örgütü ise kendi yayın organları aracılığıyla, AMISOM kamplarına yönelik saldırıda 59 Uganda askerini öldürdüklerini ileri sürdü.