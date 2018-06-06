Somali'de askeri konvoya saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyinde Orta Şabel bölgesinde askeri bir konvoyu hedef alan terör saldırısında yerel parlamentodan iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde askeri bir konvoya saldırı düzenlendi.

Konvoya kurulan pusunun ardından çatışma çıktığı, yerel yönetimden iki milletvekilinin de arasında olduğu 9 kişinin öldüğü kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab örgütü üstlendi.

