HABER

Somali'de BAE'nin eğittiği askerler ile istihbaratçılar çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğittiği Somali ordusu içerisindeki askerlerle ülkedeki istihbarat personeli arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eğittiği Somali ordusu içerisindeki bir grup asker ile Somali Ulusal İstihbarat Servisi (NISA) personeli arasında çıkan çatışmada biri sivil iki kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı bildirildi.

Somali İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Abdiaziz Xildhibaan, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da BAE'nin ordu içinde eğittiği bir grup askerle Somali İstihbarat Servisi (NISA) arasında çatışma çıktığını söyledi.

Xildhibaan, çatışmada bir sivil ile bir istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin yaralandığını belirtti. Sözcü, çatışmanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Bu arada görgü tanıklarından Muhammed İbrahim, çatışmaların çıktığı bölgeden ağır makineli silah sesleri duyduklarını söyledi.

NISA, Mogadişu'daki Eş-Şebab terör örgütünün olası intihar saldırılarını önlemek için kentteki birçok geçiş noktasını kontrol ediyor.

Görgü tanıkları, BAE tarafından eğitilen Somali ordusu içerisindeki bir grup askerin bu bölgeden geçmek isterken NISA tarafından durdurulduğunu ve ardından iki grup arasında çatışma çıktığını ifade etti.

Somalili Senatör Abdi Hassan Awale, 3 Şubat 2018'de yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratının kendisine ve Somalili eski bir emniyet müdürüne suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğittiği öne sürülen 50 kişilik bir ekip 30 Aralık 2017'de Senatör Abdi Hassan Awale'nin evine baskın düzenlemişti. Ölen ya da yaralananın olmadığı baskını düzenleyen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektupAfrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Mogadişu Nisa Somali

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Erdoğan konuştu Türkeş 'Candy Crush' oynadı

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya Grubu satıldı! Doğan Medya Grubunu kim aldı?

Doğan Medya Grubu satıldı! Doğan Medya Grubunu kim aldı?

SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili nasıl değerlendirilmeli? Regaip Kandili duası, namazı var mı?

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.