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Somali'de bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda 1 Kızılhaç görevlisi ağır yaralandı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda, Uluslararası Kızılhaç Komitesinde (ICRC) görevli bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

ICRC kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'nun Vedcer Mahallesi'nde bir Kızılhaç görevlisinin aracına bomba yerleştirildi.

Görevlinin, işten çıktığı sırada bombanın infilak etmesi sonucu ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Mogadişu Somali

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