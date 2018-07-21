Somali'de bombalı saldırılar

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Eski meclis binası yakınlarındaki ilk saldırıda, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığında görevli Faud Jama’nın aracına yerleştirilen bomba patladı.
Patlama sonucu Jama öldü, araçtaki 2 yakını da yaralandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Jama’nın ölümünden duyulan üzüntü dile getirildi, yakınlarına baş sağlığı dilendi.
Başkentin dışındaki Weydow bölgesinde düzenlenen ikinci saldırıda yola döşenen bir bombanın patlatılması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İkinci saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldeleri elinde bulunduran örgüt, sık sık başkentteki önemli noktaları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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