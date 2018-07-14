HABER

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bombalı saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

AP haber ajansına açıklamada bulunan Komiser Muhammed Hüseyin, iki bomba yüklü aracın aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.

Hüseyin, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu belirtirken, ilk patlamadan önce güvenlik görevlilerinin silahlı kişilerle çatıştığını kaydetti.

Saldırıyı kimin yaptığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Ancak ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran Eş-Şebab örgütünün, başkent Mogadişu’daki önemli kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.

Somali'de, geçen hafta, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısında en az 9 kişi ölmüştü.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Eritre ve Etiyopya arasındaki barış güçleniyorEritre ve Etiyopya arasındaki barış güçleniyor
Burhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemiBurhaniye'de tatilcilerden yol kapatma eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Somali

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.