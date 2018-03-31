Somali'de Eş-Şebab operasyonu

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ikisi yönetim kadrosundan 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Hükümete bağlı Somali Ulusal Ordusu radyosunun haberinde, ülkenin güneyinde bulunan Aşağı Şaballe bölgesindeki Bariiere kasabasında Somali askerlerinin Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Operasyonda, örgütün yönetim kadrosundan Abdifitah Aweis ve Abu Hamza ile örgüt saflarında savaşan Issa Osman adlı Mısır uyruklu yabancı teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi.
Eş-Şebab örgütünün güçlü olduğu Bariiere kasabası, Somali ordusu tarafından Ağustos 2017'de geri alınmıştı.
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