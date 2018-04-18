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Somali'de Eş-Şebab operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Beledweyne, Mataban ve Mahas kasabalarında düzenlenen askeri operasyonda 30 terörist etkisiz hale getirildi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin Hiran bölgesinde ordunun terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlelediği operasyonda 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ordusunun Hiran Bölgesi Sözcüsü Muhammed Nur Agajof, Somali haber sitesi Garowe Online'a yaptığı açıklamada, Somali askerlerinin Beledweyne, Mataban ve Mahas kasabalarının farklı noktalarında Eş-Şebab örgütüne karşı düzenlediği operasyonda çatışma çıktığını söyledi.

Agajof, Somali askerleri ile Eş-Şebablı teröristler arasında yaşanan silahlı çatışmada en az 30 teröristin öldürüldüğünü, örgüte ait çok sayıda askeri mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonda Beledweyne, Mataban ve Mahas kasabalarında bir süredir teröristlerin kontrolünde olan bazı noktaların temizlendiği, kontrolün yeniden sağlandığı belirtildi.

- AMISOM üslerine saldıran 46 terörist öldürülmüştü

Somali'de Eş-Şebab'ın 2 Nisan'da Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) askerlerinin kaldığı Aşağı Şaballe bölgesindeki kamplara düzenlendiği saldırı sonucu çıkan çatışmalarda 46 teröristin öldürüldüğü duyurulmuştu.

AMISOM bünyesinde görev yapan Uganda barış gücü mensuplarının sözcüsü Ceaser Olweny, saldırıda 4 Uganda askerinin hayatını kaybettiğini, buna karşın toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylemişti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen yıl ekim ayında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Eş-Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab Mogadişu Somali

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