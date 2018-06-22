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Somali'de "Halkının Gönlünü Kazanan Türkiye’ye Teşekkür" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 00:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar: - "Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve ondan sonra özellikle Mogadişu'da gerçekleştirdiğimiz insani yardımlar Somali'deki sönmüş olan yaşam umudunu tekrar canlandırdı"

Somali'de "Halkının Gönlünü Kazanan Türkiye’ye Teşekkür" etkinliği

MOGADİŞU (AA) - Somalililer Mogadişu'da düzenledikleri "Somali Halkının Gönlünü Kazanan Türkiye’ye Teşekkür Etkinliği" programında ülkelerini 2011 yılından bu yana yalnız bırakmayan ve milyarlarca dolar yardım yapan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mogadişu Valiliği tarafından başkent Mogadişu'da düzenlenen etkinliğe Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirrahman Osman ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, çok sayıda Somalili Milletvekili ve Somali'de görev yapan Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Ankara havasının çalındığı ve karşılıklı oyunların oynandığı Türkiye'ye teşekkür etkinliği, Somali'nin ulusal kanalı ve radyosu tarafından da canlı olarak yayınlandı.

Büyükelçi Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaretin ülkeye önemli katkılar sağladığını anlattı.

Somali'ye yönelik yardımlarının çok önemsendiğinin altını çizen Bekar, "Görüştüğümüz birçok Somalili yetkili, Cumhurbaşkanımızın ailesiyle birlikte o dönem Somali'ye gelmiş olmasının ülkenin kaderini değiştirdiğini söylüyor. Ülkemizin hem sivil toplum kuruluşları hem de resmi kurumları aracılığıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin Somali'nin yeniden yaşanılabilir bir yer olmasına büyük katkı sağladığını anlatıyorlar." diye konuştu.

Büyükelçi Bekar, "Somali 2011'de dünyanın bilerek sırtını çevirdiği ve kendi haline bıraktığı bir yerdi. Yaşanabilir bir coğrafya olarak görülmüyordu fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve ondan sonra özellikle Mogadişu'da gerçekleştirdiğimiz insani yardımlar Somali'deki sönmüş olan yaşam umudunu tekrar canlandırdı." dedi.

Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yatırımların 1 milyar doları bulduğunu söyleyen Bekar, Türkiye'nin Mogadişu'da gerçekleştirdiği yol, hastane ve altyapı projeleri ile son dönemde açılan Türk okulları ve askeri eğitim tesisiyle birlikte ülkede yarattığı büyük ivmenin halen etkisini sürdürerek devam ettiğini kaydetti.

Somali'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar

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